Pai da bebê Aurora emociona internautas ao compartilhar vídeo da filha sorrindo durante internação

Mesmo após enfrentar momentos extremamente delicados desde o nascimento, a pequena Aurora, que sofreu queimaduras durante o primeiro banho na maternidade de Cruzeiro do Sul, protagonizou uma cena comovente nas redes sociais.

O pai da bebê compartilhou um vídeo onde ela aparece sorrindo, gesto que tocou o coração de internautas e simboliza a força e a superação da criança, que continua em tratamento.

Na legenda do vídeo, ele escreveu palavras de fé e esperança: “Calma, você não precisa entender tudo agora. Apenas descanse seu coração e confie que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele está no controle e fará tudo o que for de melhor chegar até você na hora certa. Aquele sorriso, papai.”

A bebê segue em tratamento médico.

VEJA O VÍDEO: