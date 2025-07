Parque Chico Mendes entra para a lista dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo

O Parque Ambiental Chico Mendes, localizado em Rio Branco, acaba de conquistar um reconhecimento internacional: o selo Good Travel Seal – Bronze, certificação que reconhece destinos turísticos comprometidos com a sustentabilidade. Com essa conquista, o parque passa a integrar a lista dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo, reforçando seu papel como patrimônio ambiental e cultural da capital acreana.

A certificação foi concedida pela organização internacional Green Destinations, que avalia práticas sustentáveis em turismo com base em critérios como conservação da natureza, educação ambiental, acessibilidade e inclusão, transparência e participação comunitária. Segundo a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o selo confirma o compromisso da gestão com políticas públicas responsáveis e integradas ao meio ambiente.

Para obter o reconhecimento, o Parque Chico Mendes atendeu a exigências como a gestão responsável de resíduos, o desenvolvimento de projetos de educação ambiental com a participação ativa da comunidade, ações voltadas à conservação e bem-estar animal, além de parcerias com universidades e instituições de pesquisa. Outro ponto destacado na avaliação foi a valorização da cultura local, evidenciada por espaços como o Memorial Chico Mendes, a Casa do Seringueiro, a Maloca Indígena e a representação de lendas amazônicas no ambiente do parque.

Com entrada gratuita, o parque oferece uma área de conservação com 57 hectares de floresta amazônica preservada. Em seu zoológico, vivem mais de 30 espécies da fauna amazônica brasileira, proporcionando aos visitantes uma experiência única de contato com a natureza. O espaço ainda conta com rampas acessíveis, mesas adaptadas e playground inclusivo, garantindo acessibilidade para todos os públicos.

Além de ser um ponto turístico, o Parque Chico Mendes é um ambiente educativo. Escolas e comunidades participam de atividades de educação ambiental promovidas no local, que se tornou referência em integração entre lazer, sustentabilidade e cidadania. A população é convidada a visitar, conhecer e preservar esse destino que é orgulho de Rio Branco.

O selo Good Travel Seal reforça a importância de manter iniciativas voltadas à preservação ambiental e à inclusão social. A certificação não apenas coloca o Parque Chico Mendes no cenário internacional como modelo de boas práticas, como também valoriza o empenho da comunidade e da gestão pública municipal em fazer do espaço um exemplo de destino sustentável.