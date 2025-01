Parque Chico Mendes estará aberto para visitação no feriado desta segunda-feira

O rio-branquense tem mais uma opção de lazer para curtir o feriado do dia 20 de janeiro, próxima segunda-feira, quando é celebrado o Dia do Católico.

Com entrada gratuita, o Parque Ambiental Chico Mendes estará aberto, a partir de 7h da manhã e segue aberto até às 17h, de acordo com a prefeitura de Rio Branco.

Com zoológico, praça de alimentação, trilhas ecológicas, pista de caminhada, Memorial Chico Mendes e playground infantil, o local é um ambiente familiar que promove o bem-estar através do contato com a natureza.