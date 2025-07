Pela primeira vez em meses, Acre deixa de ter o metro quadrado mais caro do país na construção

O custo do metro quadrado da construção civil no Acre voltou a subir e fechou o mês de junho em R$ 2.078,88. Apesar da alta, o estado deixou a liderança do ranking nacional após três meses consecutivos no topo e passou a ocupar a segunda posição entre os maiores valores do país.

As informações são do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), levantamento mensal realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos últimos 12 meses, o Acre acumula uma elevação de 7,06% nos custos da construção.

Na região Norte, o Acre continua liderando, seguido por Rondônia e Roraima. Confira os valores médios por estado, em ordem decrescente:

Acre: R$ 2.078,88

Rondônia: R$ 2.047,52

Roraima: R$ 2.021,31

Tocantins: R$ 1.899,08

Pará: R$ 1.868,98

Amapá: R$ 1.867,65

Amazonas: R$ 1.838,12

Mesmo com a queda na colocação, os dados reforçam que o Acre segue entre os estados com maior custo para construir no Brasil. O índice considera despesas com materiais, equipamentos e mão de obra.