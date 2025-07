Perigo iminente: novo sorotipo da dengue pode chegar ao Acre, alerta Sesacre

Apesar de o Brasil já registrar a circulação dos quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), no Acre, até o momento, apenas os sorotipos DENV-1 e DENV-2 foram identificados pelos laboratórios da rede estadual de saúde. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em boletim divulgado nesta terça-feira (22).

A Sesacre chama atenção para um alerta importante: a reintrodução do sorotipo DENV-3 é considerada iminente, já que ele já circula no estado vizinho de Rondônia. “Todavia, a reintrodução do DENV-3 é iminente, visto que já circula no Estado de Rondônia, do qual somos vizinhos”, informou a secretaria.

A presença dos diferentes sorotipos é uma das grandes preocupações das autoridades de saúde, já que qualquer um deles pode provocar desde quadros leves até manifestações graves da doença, incluindo a dengue hemorrágica. “É importante ressaltar que qualquer um deles pode causar desde sintomas leves até quadros mais graves aos pacientes infectados, levando, inclusive, à ocorrência de óbitos”, destaca a pasta.

Até agora, o estado do Acre já confirmou três mortes por dengue em 2025: uma em Cruzeiro do Sul, uma em Rio Branco e outra em Tarauacá. A situação reforça a necessidade de manutenção da vigilância epidemiológica, ações preventivas de combate ao mosquito Aedes aegypti e um manejo clínico adequado dos casos confirmados.

A Secretaria de Saúde também recomenda à população que intensifique medidas como a eliminação de criadouros do mosquito transmissor, especialmente diante da previsão de reintrodução de um sorotipo que há anos não circulava no estado — o que pode deixar grande parte da população suscetível por ausência de imunidade.

Entenda os quatro sorotipos da dengue

A dengue é causada por quatro sorotipos distintos do vírus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Todos podem provocar a forma clássica da doença ou suas manifestações graves. Veja abaixo as principais características:

DENV-1 : Um dos mais comuns no Brasil, costuma causar surtos com sintomas clássicos. É o sorotipo mais antigo registrado no país.

DENV-2 : Associado a casos mais graves e hospitalizações. Quando reaparece em regiões já afetadas anteriormente por outro sorotipo, costuma provocar maiores taxas de complicações.

DENV-3 : Já causou grandes epidemias no Brasil, como em 2002. Sua reintrodução em áreas onde ficou anos ausente preocupa as autoridades, pois pode atingir uma população sem imunidade.

DENV-4: Menos frequente, mas igualmente perigoso. Foi detectado no Brasil mais recentemente, e sua circulação é monitorada com atenção.

Importante: uma pessoa pode contrair dengue até quatro vezes ao longo da vida, uma para cada sorotipo. A infecção por um tipo não gera imunidade cruzada aos outros e, ao contrário, aumenta o risco de formas graves nas reinfecções.