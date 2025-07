PF deflagra operações no Acre e prende criminosos por grilagem de terras e outros crimes

Nos últimos quinze dias, a Polícia Federal conduziu três operações significativas destinadas a combater o desmatamento ilegal e os incêndios florestais no Acre. Essas iniciativas fazem parte de uma estratégia abrangente para enfrentar os crimes ambientais que ameaçam o bioma amazônico e a proteção das terras públicas federais.

As operações, batizadas de Usurpare III, Pyros I e Pyros II, ocorreram nos municípios de Acrelândia/AC, Manoel Urbano/AC e Boca do Acre/AM. Até o momento, as ações resultaram em prisões, apreensões de equipamentos e na destruição de ferramentas utilizadas para a prática de atividades criminosas.

Essas diligências são parte de um planejamento tático operacional para 2025. Para fortalecer sua presença nas áreas mais vulneráveis da região, a corporação estabeleceu uma base fixa de operações em Boca do Acre/AM, além de manter uma estrutura ativa na capital, Rio Branco/AC.

Essas bases servirão como suporte logístico e operacional para ações contínuas que ocorrerão semanalmente durante o segundo semestre de 2025. O foco das operações está em áreas de alto interesse ambiental, onde foram detectadas atividades de grilagem, invasão de terras públicas federais, desmatamento ilegal e o uso indiscriminado do fogo para limpar terrenos.

A atuação visa responsabilizar tanto os executores das ações criminosas quanto seus mandantes