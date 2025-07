PF digitaliza serviços para CACs no Acre e amplia atuação em cinco estados

A Polícia Federal iniciou nesta quarta-feira (16) de julho, a oferta de novos serviços digitais voltados a colecionadores, atiradores desportivos e caçadores os chamados CACs em cinco estados brasileiros, incluindo o Acre. Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima também foram contemplados na expansão.

Com a mudança, os cidadãos que exercem essas atividades no Acre passam a ter acesso online a procedimentos como a solicitação do Certificado de Registro (CR), revalidação do documento, além de apostilamentos de endereço, de documentos e de atividades. Todos os trâmites poderão ser feitos por meio da plataforma digital da Polícia Federal.

A digitalização desses serviços faz parte de uma etapa do processo de transição das competências regulatórias que antes eram de responsabilidade do Exército Brasileiro. Desde 1º de julho de 2025, a PF vem assumindo gradualmente essas atribuições em todo o território nacional, com o objetivo de modernizar e tornar mais ágil o atendimento aos CACs.