Phd em Economia, Gil do Vigor explica tarifa de 50% imposta por Trump ao Brasil

O economista e ex-BBB Gil do Vigor viralizou mais uma vez nas redes sociais ao comentar com bom humor e clareza a recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida foi comunicada por meio de uma carta enviada ao governo brasileiro, alegando razões políticas e comerciais.

“Vocês pediram, e eu vou explicar com clareza o que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, tá bom?”, iniciou Gil, no vídeo que circula nas plataformas digitais.

Segundo ele, o aumento da tarifa tem como objetivo pressionar o Brasil por duas razões mencionadas na correspondência oficial: uma suposta decisão jurídica equivocada tomada pelo governo brasileiro, e um prejuízo alegado pelos EUA na balança comercial entre os dois países. Gil, no entanto, rebateu os argumentos, destacando a autonomia do Brasil em suas decisões jurídicas: “O Brasil é um país soberano. Nós temos uma Constituição. Tudo aqui é decidido dentro das quatro linhas. Nenhum país estrangeiro tem autoridade sobre as nossas decisões.”

FIQUE POR DENTRO: Trump envia carta a Lula e anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de agosto

Além disso, Gil usou uma analogia simples para explicar por que os Estados Unidos, na prática, eram beneficiados pela relação comercial com o Brasil. “Imagina que você tem 10 bombons pra vender, e eu também. O Brasil comprou os 10 bombons dos Estados Unidos, mas os EUA só compraram 5 do Brasil. Quem saiu ganhando? Eles! Isso é ser superavitário. O Brasil, nesse caso, ficou deficitário.”

O economista ainda criticou a tentativa americana de usar a economia como ferramenta de pressão política. “Querem transformar a economia em moeda de troca, como se fosse barganha política. Mas o Brasil fez certo. Disse que tem leis, instituições e que não vai ceder à pressão”, concluiu.

O vídeo foi amplamente compartilhado por internautas que elogiaram a didática de Gil ao abordar um tema complexo com linguagem acessível.