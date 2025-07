Pivô da separação? Influenciadora rompe o silêncio após rumores com Carlinhos Maia

Eduarda Luvisneck, influenciadora digital apontada como possível pivô do término entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, manifestou-se pela primeira vez sobre o caso nesta terça-feira (29). O casal de influenciadores anunciou recentemente o fim do relacionamento após 15 anos juntos, conforme informações divulgadas pelo portal LeoDias.

Em comunicado publicado em suas redes sociais, a influenciadora expressou surpresa com a situação. “Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real”, declarou Eduarda. As informações são do portal Metrópoles.

A jovem, conhecida como Duda entre seus seguidores, possuía cerca de 190 mil seguidores no TikTok e 35,8 mil no Instagram antes da repercussão do caso. Esses números aumentaram significativamente desde que seu nome foi associado ao término do casal.

Eduarda promete esclarecimentos

Luvisneck indicou que pretende apresentar sua versão dos acontecimentos posteriormente. “Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário. Obrigada a quem está mandando mensagens com carinho”, afirmou a influenciadora.

Segundo o portal LeoDias, Eduarda teria se envolvido romanticamente com Carlinhos Maia, proprietário do “Rancho do Maia“. O influenciador estaria em processo de descoberta de sua bissexualidade. Registros mostram que Duda participou anteriormente de transmissões ao vivo com Carlinhos, ocasiões em que ele teria declarado estar apaixonado por ela.

Fontes próximas ao ex-casal afirmam que não houve traição por parte de nenhum dos dois. Amigos da dupla revelaram ao portal LeoDias que Carlinhos já se relacionou com mulheres no passado, informação que sustenta a narrativa sobre sua bissexualidade mencionada nas notícias recentes sobre a separação.

Fonte: LeoDias/Metrópoles

Redigido por ContilNet.