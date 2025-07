Polícia prende quatro suspeitos de espancar e matar homem em “disciplina” de facção

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu, em flagrante, quatro suspeitos de envolvimento na morte de José Antoniel Lima Ramos, de 34 anos, ocorrida neste fim de semana. Entre os detidos está um adolescente de 17 anos. A vítima foi brutalmente espancada e, segundo relatos, o crime foi cometido como forma de “disciplina”, uma prática comum entre facções criminosas.

De acordo com a PM, José Antoniel foi atraído até uma residência, onde sofreu agressões violentas. Mesmo conseguindo retornar à sua casa após o espancamento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A motivação exata do crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil, mas os envolvidos não deram detalhes sobre o porquê da violência.

Durante as diligências, os policiais apreenderam drogas (incluindo três unidades de produto de cocaína, cerca de 50 gramas da droga e porções de maconha), dois radiocomunicadores, celulares e outros materiais que serão utilizados na investigação para entender a dinâmica do homicídio.

“Foi uma resposta rápida. Apesar das chuvas, as equipes da Polícia Militar atuaram com firmeza, realizaram buscas na região e conseguiram localizar e prender os autores do crime. Todo o material apreendido também vai contribuir para o trabalho da Polícia Judiciária”, informou um representante da PM.

Os suspeitos residiam na mesma localidade onde o crime aconteceu. A polícia chegou até eles após colher informações junto à comunidade, utilizando estratégias de inteligência para localizar os envolvidos.

Agora, todos os detidos estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil deve seguir com as investigações para esclarecer completamente o caso e identificar a eventual participação de outros envolvidos.