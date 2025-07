Policiamento é reforçado para garantir segurança na Cavalgada e em toda a Expoacre Juruá

Durante a Cavalgada da Expoacre Juruá 2025, um dos eventos mais tradicionais do interior do Acre, o policiamento foi reforçado com foco especial na segurança no trânsito e na prevenção de ocorrências durante a festa. A ação envolve o trabalho integrado da Polícia Militar do Acre, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPTran), Detran, Semtrans e o 6º Batalhão da PM.

Segundo a comandante Eliana Maia de Andrade, do BPTran, o planejamento começou antes da festa, com várias reuniões interinstitucionais. A operação visa intensificar ações educativas e fiscalizatórias, fazendo cumprir as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

“Estamos alinhados no sentido de intensificar as operações de educação e também de fiscalização de trânsito, fazendo valer as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no intuito de salvaguardar vidas e proporcionar um trânsito seguro”, explicou a comandante.

Ela destacou que infrações como a condução de veículos sob efeito de álcool, o excesso de passageiros em quadriciclos, entre outras, serão fiscalizadas com rigor.

“Não é proibido beber, mas é proibido combinar bebida com direção veicular”, reforçou.

A operação conta com mais de 50 agentes voltados exclusivamente para o trânsito, incluindo PMs, servidores do Detran e da Semtrans, atuando tanto na fiscalização quanto na educação viária.

Além das ações voltadas ao trânsito, a segurança geral do evento também está sendo garantida por um grande efetivo da Polícia Militar. De acordo com o comandante do 6º Batalhão da PM, tenente-coronel Abraão Silva, mais de 100 policiais estão trabalhando diariamente somente na feira.

“Diariamente nós temos mais de 100 policiais empregados no policiamento da Expo Juruá, sem contar com o efetivo que continua fazendo a segurança do restante da cidade”, informou o comandante.

Ele explica que o reforço na segurança também contempla os bairros e áreas comerciais da cidade, garantindo que quem vai à festa possa deixar sua residência segura.

“A intenção é que a Expo Juruá seja, além do maior evento que já aconteceu aqui no Juruá, também o mais seguro. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e todos os órgãos de segurança pública se empenharam para proporcionar uma festa tranquila”, completou.

Até o momento, o evento tem sido considerado calmo e seguro.

“Tivemos apenas três ocorrências leves de lesão corporal. Os autores foram conduzidos, as vítimas também, e o evento segue muito tranquilo”, finalizou o comandante Abraão.

A expectativa é de que a segurança se mantenha durante toda a programação, especialmente nas atividades mais movimentadas, como a Cavalgada e os shows nacionais do fim de semana.