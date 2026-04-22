22/04/2026
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Acre se destaca no Norte com alta de 5,6% na área plantada

Crescimento de 5,6% na área plantada coloca o estado entre os destaques da região Norte

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 21:17
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Acre se destaca no Norte com alta de 5,6% na área plantada
Acre se destaca no Norte com alta de 5,6% na área plantada/Foto: Uêslei Araújo/Sete

O Acre registrou crescimento na produção agrícola ao mesmo tempo em que reduziu o desmatamento, segundo dados recentes divulgados por órgãos oficiais. As informações mostram que a área plantada no estado aumentou 5,6% em um ano, enquanto indicadores ambientais apontam avanço no controle da derrubada da floresta, evidenciando um cenário de expansão produtiva com foco em sustentabilidade.

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Os números fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que trouxe a estimativa da produção referente ao mês de março de 2026. De acordo com o relatório, o Acre saiu de 62.804 hectares de área plantada para 66.325 hectares, um avanço superior à média nacional e que coloca o estado entre os destaques da região Norte.

Além disso, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas também apresentou crescimento. A estimativa indica aumento de 9,2% em relação ao ano anterior, reforçando a tendência de expansão do setor agrícola local. Esse desempenho posiciona o Acre como o segundo maior crescimento da região Norte, ficando atrás apenas do Amapá.

Entre as culturas que mais se destacaram estão a mandioca, com mais de 500 mil toneladas produzidas, seguida por milho, banana e soja. Outros produtos como cana-de-açúcar, café, laranja, arroz e feijão também aparecem com volumes relevantes, mostrando a diversidade da produção agrícola no estado.

Produção cresce com foco em sustentabilidade

Apesar do avanço na produção, os dados ambientais indicam que o estado conseguiu reduzir o desmatamento além das metas estabelecidas. Informações do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que o Acre superou em 43% a meta definida para 2025 no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas (PPCDQ).

O resultado reforça um dos principais desafios da região amazônica: equilibrar crescimento econômico e preservação ambiental. Na prática, os números indicam que o aumento da produção não foi acompanhado por avanço proporcional no desmatamento, o que demonstra maior eficiência no uso da terra e adoção de práticas mais sustentáveis.

Segundo o governo estadual, esse desempenho está ligado a políticas públicas que integram ações de incentivo à produção com fiscalização ambiental. A estratégia tem buscado ampliar a produtividade sem expandir significativamente novas áreas de desmatamento, priorizando o uso de áreas já abertas.

Operação reforça combate ao desmatamento

Para manter os índices positivos, o governo do Acre também intensificou ações de fiscalização por meio da chamada Operação Amburana. A iniciativa reúne órgãos ambientais e forças de segurança em uma atuação integrada para combater o desmatamento ilegal em diferentes regiões do estado.

De acordo com as informações oficiais, a operação atua com base em alertas gerados por satélite, denúncias da população e manifestações do Ministério Público. Na primeira fase, foram fiscalizadas 242 áreas com indícios de desmatamento, muitas delas localizadas em regiões de difícil acesso.

As equipes mobilizadas contam com apoio terrestre e aéreo, incluindo aeronaves, veículos e agentes especializados. O objetivo é ampliar a presença do Estado em áreas críticas e garantir resposta rápida às irregularidades identificadas.

Integração entre produção e meio ambiente

Outro fator apontado como decisivo para os resultados é a criação de um sistema integrado de gestão ambiental, que fortalece a articulação entre diferentes órgãos públicos. A medida busca otimizar recursos e ampliar a capacidade de monitoramento e fiscalização, além de melhorar a formulação de políticas voltadas à sustentabilidade.

Nesse contexto, o Acre tem buscado consolidar um modelo que combine produção agrícola com conservação ambiental. A proposta é garantir crescimento econômico, geração de renda e segurança alimentar sem comprometer os recursos naturais.

Impacto direto na economia e na população

O avanço da produção agrícola tem impacto direto na economia local, especialmente no interior do estado, onde o setor rural representa uma das principais fontes de renda. O aumento da produtividade tende a fortalecer cadeias produtivas, ampliar oportunidades de emprego e atrair novos investimentos.

Ao mesmo tempo, a redução do desmatamento contribui para a preservação dos recursos naturais, melhora da qualidade do ar e redução de impactos ambientais, fatores que influenciam diretamente na qualidade de vida da população.

Desafio é manter crescimento sustentável

Apesar dos resultados positivos, o desafio agora é manter o equilíbrio entre expansão econômica e preservação ambiental. Especialistas apontam que o crescimento sustentável depende da continuidade de políticas públicas, investimentos em tecnologia e fortalecimento da fiscalização.

A tendência, segundo os dados mais recentes, é que o Acre continue ampliando sua produção agrícola nos próximos anos, desde que mantenha o compromisso com práticas sustentáveis e uso responsável dos recursos naturais.

Com números que mostram avanço simultâneo na produção e na preservação, o estado passa a se posicionar como referência regional em desenvolvimento sustentável, combinando crescimento econômico com proteção ambiental.

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