Acre se destaca no Norte com alta de 5,6% na área plantada

Crescimento de 5,6% na área plantada coloca o estado entre os destaques da região Norte

O Acre registrou crescimento na produção agrícola ao mesmo tempo em que reduziu o desmatamento, segundo dados recentes divulgados por órgãos oficiais. As informações mostram que a área plantada no estado aumentou 5,6% em um ano, enquanto indicadores ambientais apontam avanço no controle da derrubada da floresta, evidenciando um cenário de expansão produtiva com foco em sustentabilidade.

Os números fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que trouxe a estimativa da produção referente ao mês de março de 2026. De acordo com o relatório, o Acre saiu de 62.804 hectares de área plantada para 66.325 hectares, um avanço superior à média nacional e que coloca o estado entre os destaques da região Norte.

Além disso, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas também apresentou crescimento. A estimativa indica aumento de 9,2% em relação ao ano anterior, reforçando a tendência de expansão do setor agrícola local. Esse desempenho posiciona o Acre como o segundo maior crescimento da região Norte, ficando atrás apenas do Amapá.

Entre as culturas que mais se destacaram estão a mandioca, com mais de 500 mil toneladas produzidas, seguida por milho, banana e soja. Outros produtos como cana-de-açúcar, café, laranja, arroz e feijão também aparecem com volumes relevantes, mostrando a diversidade da produção agrícola no estado.

Produção cresce com foco em sustentabilidade

Apesar do avanço na produção, os dados ambientais indicam que o estado conseguiu reduzir o desmatamento além das metas estabelecidas. Informações do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que o Acre superou em 43% a meta definida para 2025 no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas (PPCDQ).

O resultado reforça um dos principais desafios da região amazônica: equilibrar crescimento econômico e preservação ambiental. Na prática, os números indicam que o aumento da produção não foi acompanhado por avanço proporcional no desmatamento, o que demonstra maior eficiência no uso da terra e adoção de práticas mais sustentáveis.

Segundo o governo estadual, esse desempenho está ligado a políticas públicas que integram ações de incentivo à produção com fiscalização ambiental. A estratégia tem buscado ampliar a produtividade sem expandir significativamente novas áreas de desmatamento, priorizando o uso de áreas já abertas.

Operação reforça combate ao desmatamento

Para manter os índices positivos, o governo do Acre também intensificou ações de fiscalização por meio da chamada Operação Amburana. A iniciativa reúne órgãos ambientais e forças de segurança em uma atuação integrada para combater o desmatamento ilegal em diferentes regiões do estado.

De acordo com as informações oficiais, a operação atua com base em alertas gerados por satélite, denúncias da população e manifestações do Ministério Público. Na primeira fase, foram fiscalizadas 242 áreas com indícios de desmatamento, muitas delas localizadas em regiões de difícil acesso.

As equipes mobilizadas contam com apoio terrestre e aéreo, incluindo aeronaves, veículos e agentes especializados. O objetivo é ampliar a presença do Estado em áreas críticas e garantir resposta rápida às irregularidades identificadas.

Integração entre produção e meio ambiente

Outro fator apontado como decisivo para os resultados é a criação de um sistema integrado de gestão ambiental, que fortalece a articulação entre diferentes órgãos públicos. A medida busca otimizar recursos e ampliar a capacidade de monitoramento e fiscalização, além de melhorar a formulação de políticas voltadas à sustentabilidade.

Nesse contexto, o Acre tem buscado consolidar um modelo que combine produção agrícola com conservação ambiental. A proposta é garantir crescimento econômico, geração de renda e segurança alimentar sem comprometer os recursos naturais.

Impacto direto na economia e na população

O avanço da produção agrícola tem impacto direto na economia local, especialmente no interior do estado, onde o setor rural representa uma das principais fontes de renda. O aumento da produtividade tende a fortalecer cadeias produtivas, ampliar oportunidades de emprego e atrair novos investimentos.

Ao mesmo tempo, a redução do desmatamento contribui para a preservação dos recursos naturais, melhora da qualidade do ar e redução de impactos ambientais, fatores que influenciam diretamente na qualidade de vida da população.

Desafio é manter crescimento sustentável

Apesar dos resultados positivos, o desafio agora é manter o equilíbrio entre expansão econômica e preservação ambiental. Especialistas apontam que o crescimento sustentável depende da continuidade de políticas públicas, investimentos em tecnologia e fortalecimento da fiscalização.

A tendência, segundo os dados mais recentes, é que o Acre continue ampliando sua produção agrícola nos próximos anos, desde que mantenha o compromisso com práticas sustentáveis e uso responsável dos recursos naturais.

Com números que mostram avanço simultâneo na produção e na preservação, o estado passa a se posicionar como referência regional em desenvolvimento sustentável, combinando crescimento econômico com proteção ambiental.