Prefeitura de Acrelândia lança Processo Seletivo com 57 vagas; inscrições encerra nesta quarta

No estado do Acre, a Prefeitura de Acrelândia anunciou a abertura de um processo seletivo com o objetivo de preencher 57 vagas e formar cadastro reserva para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

Cargos e remuneração

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Assistente Social (3 vagas); Biomédico; Cirurgião Dentista (1 vaga); Educador Físico (1 vaga); Enfermeiro (4 vagas); Farmacêutico (1 vaga); Fisioterapeuta (2 vagas); Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico Clínico Geral; Médico Clínico Geral Especialista em Saúde Mental; Médico Pediatra (1 vaga); Médico Psiquiatra (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Pedagogo (1 vaga); Psicólogo (5 vagas); Supervisor do Programa Criança Feliz (1 vaga); Auxiliar de Farmácia (4 vagas); Auxiliar de Saúde Bucal (1 vaga); Cadastrador e Digitador do Programa Bolsa Família (2 vagas); Fiscal Sanitário (2 vagas); Microscopista (2 vagas); Orientador Social (4 vagas); Técnico de Enfermagem (15 vagas); Visitador Social (4 vagas).

Para participar da seleção, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital. Os profissionais admitidos deverão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais e receberão remunerações mensais de R$ 1.518,00 a R$ 11.500,00.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever no período de 25 a 30 de julho de 2025, pelo site da FUNDAPE, com taxas de R$ 50,00 a R$ 70,00.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 10 de agosto de 2025, além de prova de títulos. O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

O prazo de validade do Processo Seletivo será de um ano, a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Acre, prorrogável, a critério da Prefeitura Municipal de Acrelândia.

