Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa de comemoração dos 41 anos da demarcação da Terra Indígena Noke Koî com plantio simbólico

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, marcou presença nesta segunda-feira, 28, nas celebrações dos 41 anos da demarcação do território do povo Noke Koî (TI Campinas). O evento incluiu um ato simbólico de plantio de uma muda de sumaúma, que representa a Sala Verde do município, com os alunos da escola Tamâkayã.

Durante a cerimônia, Andrea Gelasko, administradora técnica da AGPM – Agência de Defesa Agropecuária, destacou a relevância do apoio à cultura e à ancestralidade. “Agradecemos a presença da Secretaria do Meio Ambiente, cuja atuação é vital para a preservação da nossa cultura. Este plantio de sumaúma simboliza nossa resistência e a manutenção viva da nossa tradição, especialmente após a derrubada de seis árvores sagradas. Estamos aqui, com educadores e alunos, para garantir que a história do nosso povo continue sendo contada”, afirmou Gelasko.

Devido o clima chuvoso, as outras aldeias não conseguiram comparecer, mas os alunos da escola fizeram parte da celebração, e também foi feito o registro fotográfico do momento.

Rivaldo, cacique e diretor da escola, compartilhou a história da demarcação da terra. “Comemoramos hoje os 41 anos da demarcação da Terra Campinas. Em 1984, nosso cacique, mesmo sem instrução formal, conseguiu garantir 32.624 quilos de terra. A batalha foi árdua, mas ele e outros pioneiros, que eram apenas setenta na época, lutaram por essa conquista. Hoje, somos mais de cem, e a população continua a crescer. O plantio da sumaúma é um ato de resistência que representa a luta pela preservação da nossa cultura e medicina”, relatou.

Linete Maia, coordenadora do departamento de projetos e educação ambiental, também fez questão de ressaltar a importância da comemoração. “É uma honra participar do 41º aniversário da demarcação da Terra Indígena Noke Koi. O plantio da muda de sumaúma representa a Sala Verde da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Esse ato celebra a importância das terras indígenas demarcadas, que são essenciais para o equilíbrio ambiental global”, concluiu Maia.