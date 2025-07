Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizará atendimentos sociais no Igarapé Preto e na Vila Assis Brasil

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social realizará atendimentos do Cadastro Único, atualizações e orientações sobre os benefícios sociais, no Bairro do Igarapé Preto nesta terça-feira, 29, e na Vila Assis Brasil na quinta-feira feira, 31.

No Igarapé Preto os atendimentos serão no salão da Igreja São Cristóvão das 08h às 15hrs e terá como público alvo também as famílias dos bairros próximos como São Salvador, BR 307, Moura Piranga, Vale dos Buritis, Nossa Senhora das Graças, Paraíso, Nova Olinda.

Na Vila Assis Brasil os atendimentos serão na Escola Manoel Braz de Melo, na Vila Assis Brasil, com o objetivo de atender as famílias dos bairros Pentecostes, Vila Assis Brasil e Deracre, no horário das 08:00 às 15:00 horas.

Os interessados deverão levar documentos pessoais e comprovante de residência, além de CPF dos membros do cadastro.

A coordenadora do Programa Bolsa Família, Rosa Lima destacou a importância de levar esses atendimentos as comunidades mais afastadas.

“Estamos levando nossos serviços as comunidades e bairros mais afastados do centro da cidade, facilitando assim, a vida das pessoas que precisam atualizar seus cadastros. Sabemos das dificuldades que as pessoas tem em chegar até nossa sede, então por determinação do prefeito Zequinha Lima estamos indo as comunidades e ofertando os serviços mais perto dessas famílias”, concluiu Rosa.