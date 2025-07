Prefeitura de Rio Branco já recolheu 80 toneladas de lixo nos primeiros dias da Expoacre 2025

A Prefeitura de Rio Branco tem realizado a limpeza do Parque de Exposições Wildy Viana durante a Expoacre 2025, que este ano celebra sua 50ª edição. Apenas nos três primeiros dias de evento, incluindo duas noites com shows nacionais, foram recolhidas 80 toneladas de lixo.

A operação de limpeza é coordenada pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, que mobiliza 50 trabalhadores por turno e utiliza 30 máquinas, entre tratores, pá-carregadeiras, retroescavadeiras e caçambas. Os serviços acontecem diariamente das 7h às 21h.

De acordo com o secretário Tony Roque, o número de servidores e equipamentos dobra quando considerada a equipe que atua no entorno do parque. “Somando as frentes de trabalho externas, temos mais de 100 homens e mais de 50 máquinas envolvidas nessa operação”, afirmou.

O lixo recolhido é armazenado temporariamente nos fundos do parque e, em seguida, transportado para a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (Utre).