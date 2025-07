Prefeitura entrega nesta sexta, 39ª unidade de saúde revitalizada na capital acreana

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Raimunda Dionísio da Silva, localizada no bairro João Paulo, foi oficialmente reinaugurada na manhã desta sexta-feira (4), após passar por revitalização completa.

A obra foi executada pela Prefeitura de Rio Branco, com um investimento de R$234.154,44 oriundos de recursos próprios.

Com a entrega, a unidade se torna a 39ª UBS revitalizada no município. A reforma buscou adequar a estrutura física do prédio para gerar mais qualidade no atendimento entregue à população e também para os profissionais do sistema público de saúde.

A cerimônia de entrega ocorreu às 9h, com a presença do Secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, que falou sobre a importância da entrega, não só para a população mas também para as equipes de saúde que trabalham na unidade.

“A gente está entregando mais um serviço reestruturado, que com essa estrutura física adequada, isso melhora a dignidade do servidor, o servidor tem um ambiente mais adequado para trabalhar. Temos a expectativa que se reverta também na qualidade do atendimento à população porque o servidor conta com espaço adequado, com os equipamentos corretos para exercer o seu ofício e dentro desse ambiente mais salubre, mais adequado, ele pode cada vez mais atender melhor a população porque esse é o nosso objetivo nosso objetivo final”, disse.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também esteve presente e destacou a importância da reforma para a comunidade.

“a unidade foi toda ela reformada, arrumada, colocamos todos os equipamentos novos. Eu acho que isso também é importante, pois ela foi adequada para o momento do Covid e agora tem um espaço maior para as pessoas ficarem aguardando. O sistema informatizado também da saúde agora começou a funcionar para valer. Então eu acho que com isso a gente melhora muito a questão da atendimento à saúde. E essa unidade aqui ficou pouco mais de um ano para a reforma. Agora, ela vai gerar tranquilidade por mais de 10 anos com essa unidade do jeito que ela ta sendo entregue aqui”, destaca.

O presidente do bairro João Paulo, Everton Ferreira, destacou a importancia do ato e ofereceu uma salva de palmas para a gestão municipal.

“Todo mundo sabe a importância da reabertura desse posto para nossa comunidade. Os cadeirantes e idosos muitas vezes não conseguiam mais fichas. Então, nossos agradecimentos a quem sabe econhece a nossa luta”, afirmou.