Rio Acre registra 1,82 metros na capital e segue em tendência de vazante, alerta Defesa Civil

O nível do Rio Acre atingiu 1,82 metros na manhã desta quinta-feira (10), em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal às 5h20. O volume segue em tendência de queda, reforçando o cenário de estiagem que atinge a região nesta época do ano.

De acordo com os dados, o manancial está bem abaixo das cotas de alerta (13,50 metros) e de transbordo (14 metros), o que demonstra a ausência de risco iminente de cheia. A situação é típica do período seco no Acre, que costuma se intensificar entre os meses de julho e setembro.

A Defesa Civil segue monitorando o comportamento do rio, principalmente nas áreas mais vulneráveis da capital. O órgão alerta para os impactos da seca prolongada, como o comprometimento do abastecimento de água em algumas regiões e o aumento do risco de queimadas urbanas e florestais.