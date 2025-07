Samu reforça atendimento na Cavalgada 2025 com motolâncias e viaturas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vai atuar com três equipes durante a Cavalgada da Expoacre 2025, neste sábado (26), garantindo suporte rápido para o público que acompanha o tradicional desfile.

“Teremos três bases móveis. A motolância estará no meio da cavalgada, a viatura de suporte básico vai acompanhar o final, e a de suporte avançado ficará posicionada no Costa Mapá”, explicou Sanilton, servidor do Samu.

O esquema foi montado com duas motolâncias e uma viatura de suporte básico, que estarão distribuídas em pontos estratégicos do trajeto.

O objetivo, segundo ele, é garantir que todos possam curtir o evento com segurança.

“Esperamos que não ocorra nenhum incidente, mas, se acontecer, estamos prontos para o primeiro atendimento e, se necessário, com suporte avançado disponível.”

A Cavalgada abre oficialmente a programação da Expoacre 2025, que celebra os 50 anos da feira agropecuária.