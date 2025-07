Saúde confirma que bebê Aurora sofreu queimaduras de 2º e 3º graus durante banho

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal confirmou neste sábado (5), que as lesões e ferimentos sofridos pela recém-nascida Aurora Maria Oliveira Mesquita foram causados pela água quente utilizada durante banho no Hospital da Mulher e da Criança Irmã Maria Inete, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

O momento ocasionou queimaduras de 2º e 3º graus na bebê. A declaração é baseada no boletim diário repassado pelas equipes da Unidade de Pronto Atendimento (UTI) do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG), onde a pequena está internada.

Conforme o secretário, as características da evolução do caso define que realmente ocorreram as queimaduras, o que já havia sido informado pelos pais da bebê, que registraram um boletim de ocorrência contra o hospital acreano.

Aurora recentemente foi extubada e apresenta melhoria no seu estado de saúde. Ela respirava com ajuda de aparelhos desde 24 de junho e chegou a passar por parada cardiorrespiratória, sendo reanimada pela equipe médica de Belo Horizonte.

