Saúde do Acre oferece implante peniano para pacientes com disfunção erétil grave

O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), anunciou a retomada das cirurgias de implante de prótese peniana semirrígida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento, voltado para pacientes com disfunção erétil grave e indicação clínica, está sendo realizado no centro cirúrgico da Fundhacre, em Rio Branco.

O retorno do serviço, que passa a ser ofertado regularmente, representa um avanço na atenção à saúde integral do homem. De acordo com levantamento da Secretaria de Saúde, ao menos 56 pacientes já estão em processo de avaliação para possível realização da cirurgia, que exige encaminhamento e análise especializada.

Para iniciar o processo, o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Após avaliação inicial com clínico-geral, caso seja constatada a necessidade, o paciente será encaminhado para atendimento com urologista na Fundhacre, referência em procedimentos de alta complexidade no estado.

A cirurgia consiste na inserção de uma prótese semirrígida dentro do pênis, permitindo a obtenção de ereções suficientes para a atividade sexual. Segundo o urologista Dennis Fujiike, responsável pela condução do procedimento, a intervenção é indicada principalmente para casos em que tratamentos convencionais, como medicamentos orais ou injeções, não oferecem mais resultado. “Essa solução pode resgatar mais do que a função sexual, mas também a autoestima do paciente, algo essencial para sua qualidade de vida”, explicou o especialista.

Fujiike destaca ainda que a prótese não interfere na ejaculação nem na sensação de prazer e que o procedimento é seguro, realizado sob anestesia. A recuperação leva, em média, seis semanas, período no qual o paciente deve seguir cuidados específicos até a completa adaptação do corpo ao dispositivo.

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, ressaltou a importância da retomada desse serviço como um compromisso com o cuidado integral da população. “Estamos olhando para a saúde como um todo, inclusive para temas que ainda carregam tabu. Sexualidade também faz parte da vida, e o sistema público não pode ignorar isso. Cuidar é também acolher essa dimensão do ser humano”, declarou.

A reativação da cirurgia representa não apenas um ganho clínico, mas também simbólico, ao abordar com responsabilidade e empatia um aspecto íntimo, porém essencial, da saúde dos pacientes acreanos.

