Sebrae e SEICT assinam convênio para fortalecer pequenos negócios no Acre

O Sebrae e a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) firmaram, nesta sexta-feira (4), um Convênio de Cooperação Técnica com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios dos setores de indústria, comércio, serviços e turismo no Acre. A assinatura aconteceu no Espaço Sebrae, durante a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Com investimento de R$ 5 milhões, a parceria viabilizará ações conjuntas como capacitações, consultorias, workshops e estímulo à inovação e à tecnologia, ampliando as oportunidades de mercado para os pequenos negócios. Também estão previstas missões empresariais, participação em feiras e eventos, possibilitando a inserção em mercados nacionais e internacionais.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, a iniciativa reforça o compromisso com a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no estado. “As micro e pequenas empresas representam 98% dos negócios ativos no Acre e geram cerca de 75% dos empregos formais. Por isso, é essencial promover o aumento da competitividade e a sustentabilidade desses empreendimentos”, destacou.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur Mesquita, ressaltou que a parceria entre a SEICT e o Sebrae é um passo importante para o desenvolvimento econômico do Acre. “Esse convênio vem para facilitar o acesso do empresário aos produtos e projetos do Sebrae, criamos um modelo para facilitar que as ações da instituição cheguem à ponta. O objetivo é levar os produtos do Sebrae aos empresários, como qualificações e consultorias, a critério da necessidade do empresário. O estado do Acre tem a ganhar com o desenvolvimento desses negócios”, afirmou.

A parceria entre o Sebrae e o Governo do Estado reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do ambiente de negócios no Acre.