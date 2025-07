Sem chuvas, nível do Rio Acre segue em queda e preocupa Defesa Civil em Rio Branco

O Rio Acre continua apresentando níveis baixos e tendência de queda neste mês de julho, período caracterizado pela estiagem na região. De acordo com o boletim da Defesa Civil Municipal divulgado na manhã desta segunda-feira (7), o manancial marcou apenas 1,88 metro às 5h13, em Rio Branco.

Segundo o órgão, o nível está abaixo da média histórica para o período, o que acende o alerta para os riscos relacionados à seca, como o aumento de focos de incêndio, dificuldade de navegação e problemas no abastecimento de água em algumas localidades.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas na capital acreana, o que contribui para a tendência de queda no volume do rio. A previsão, segundo dados meteorológicos, é de que o tempo continue seco nos próximos dias, reforçando o cenário típico do chamado “verão amazônico”.

Além dos transtornos ambientais, o período de estiagem traz preocupações sanitárias. Com o baixo nível do rio, algumas comunidades ribeirinhas e bairros mais afastados podem enfrentar problemas no acesso à água potável, além do risco de contaminação em áreas onde o manancial se torna mais exposto a resíduos.