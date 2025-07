Senar – Acre e Seagri promovem curso para produtores rurais na Expoacre 2025

Teve início nesta segunda (28/07), no Parque de Exposições, o curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas. A ação, promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar – Acre) em parceria com a Secretaria de Agricultura do Acre (Seagri), é voltada para produtores e filhos de produtores rurais. O curso, que segue até o dia 3 de agosto com carga de 8 horas diárias, oferece formação teórica e prática para quem atua diretamente no campo.

A proposta é garantir mais segurança e eficiência na operação dos tratores, além de promover a correta manutenção dessas máquinas fundamentais para o trabalho agrícola.

De acordo com o instrutor Kelysomar Olivencio, a qualificação dos operadores é essencial diante da constante evolução tecnológica no campo.

“A máquina pode ser moderna, mas se o operador não tiver preparo, ela não entrega o resultado que deveria. Por isso, é importante que o produtor ou seu filho saiba como utilizar e conservar esse equipamento da melhor forma possível”, afirmou o instrutor.