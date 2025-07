Senar leva capacitação, tecnologia e histórias reais de transformação para a Expoacre 2025

Com uma estrutura que já se confunde com a própria história da Expoacre, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) marca mais uma vez presença de forma expressiva na feira, promovendo educação, inovação e oportunidades no campo. Em entrevista concedida ao ContilNet, os representantes Eduardo Vieira e Stephanie Nascimento apresentaram as novidades do Senar nesta edição especial dos 50 anos da Expoacre, incluindo oficinas práticas, degustações, a tradicional Casa do Produtor e, pela primeira vez, a presença da Carreta Agro.

Localizada próxima à área do agronegócio, a carreta tem chamado a atenção dos visitantes com uma experiência imersiva que narra, por meio de ilustrações e painéis interativos, a evolução do agronegócio no Brasil. “É grátis, é familiar, é educativa. As crianças amam, os pais aprendem e a gente consegue aproximar ainda mais a população urbana da realidade do campo”, destacou Stephanie.

Outro destaque da participação do Senar é o primeiro Encontro Estadual da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), reunindo técnicos e supervisores que atuam diretamente com produtores em todo o Acre. “Desde 2019 oferecemos essa assistência técnica. Hoje, com seis anos de atuação, decidimos valorizar quem está na ponta, dentro das propriedades, promovendo mudanças reais na vida das famílias rurais”, explicou Eduardo.

Stephanie lembrou que o Senar é, acima de tudo, uma escola do campo. “Nossos cursos acontecem dentro das propriedades. Levamos o instrutor até lá e trabalhamos com a realidade do produtor. Seja para formação profissional, como no curso de tratorista, ou para agregar valor, como nos cursos de produção de queijos e derivados, a ideia é gerar renda e transformar vidas”, afirmou.

Os cursos técnicos também são destaque. Com formação de dois anos, em áreas como agropecuária e zootecnia, os programas do Senar combinam ensino a distância e prática presencial.

A programação do Senar na Expoacre segue até o fim da feira, com atividades para toda a família. A Carreta Agro e a Casa do Produtor estão abertas ao público diariamente. “Venham conhecer, conversar com a equipe, viver essa experiência e ver de perto o quanto o trabalho no campo pode ser transformador”, convidou Stephanie.