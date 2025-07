“SEO Services Near Me”: buscas pelo termo crescem 1.450% em 12 meses, mostra levantamento

O interesse por serviços de SEO (Search Engine Optimization) deu um salto expressivo no Brasil nos últimos 12 meses.

Uma pesquisa feita pela Agência Visibiliza Digital na plataforma Google Trends mostra que as buscas pelo termo em inglês “SEO Services Near Me” (“serviços de SEO perto de mim”, em tradução livre) cresceram impressionantes 1.450% em um ano. O número representa uma alta de 14,5 vezes na frequência de buscas relacionadas, indicando a consolidação da demanda por otimização digital com foco local.

Mercado bilionário tem no inglês sua linguagem de busca

Dados da plataforma AioSeo, especializada em soluções de otimização, mostram que o mercado global de SEO deverá movimentar US$ 146,96 bilhões até o fim de 2025. Com o dólar cotado a R$5,56, isso representa algo em torno de 821,5 bilhões de reais.

A partir dessas informações é possível ver um movimento global: o SEO deixou de ser uma estratégia acessória no marketing digital e passou a ser parte essencial do posicionamento de negócios, inclusive para pequenas e médias empresas.

Mesmo com o avanço da internet em português, uma parcela significativa dos usuários brasileiros ainda recorre ao inglês ao fazer buscas no Google, especialmente quando procuram termos relacionados a tecnologia, marketing e serviços digitais.

De acordo com os especialistas ouvidos pela redação, isso ocorre por dois motivos principais:

A influência dos próprios tutoriais e conteúdos que consomem (majoritariamente em inglês)

Percepção de que os resultados mais relevantes são retornados nessa língua.

Além disso, muitas ferramentas de SEO, como plugins, cursos em plataformas (Yoast, Semrush, Ahrefs, AioSEO etc.), usam a terminologia em inglês como padrão. Assim, termos como “SEO Services Near Me” acabam sendo incorporados pelo público interessado nesse tema.

Conversão e visibilidade estão entre os focos do público

A expansão do SEO no Brasil é impulsionada por uma série de fatores que vão além da simples presença online. Entre os principais motivos para o investimento crescente por parte das empresas, destacam-se:

Visibilidade orgânica: SEO aumenta a chance de um site aparecer nos primeiros resultados do Google sem depender de anúncios pagos;

Geração de leads qualificados: atrai consumidores com intenção real de compra ou interesse no serviço;

Melhor custo-benefício: ao contrário da mídia paga, os resultados do SEO se acumulam ao longo do tempo;

Credibilidade e autoridade: sites bem posicionados são percebidos como mais confiáveis pelo público;

Foco local: termos como “near me” indicam que consumidores estão buscando soluções próximas de sua localização, um reflexo direto da mobilidade digital.

Setor é subdividido em 05 áreas

Antes centrado apenas no volume de buscas por palavras-chave, cada vez mais o SEO vem se sofisticando, assumindo frentes até então pouco vistas ou exploradas para cumprir um papel específico dentro da estratégia digital das empresas. São elas:

SEO técnico:

Envolve otimização da estrutura do site, velocidade de carregamento, arquitetura da informação, usabilidade e segurança.

SEO on-page:

Refere-se à produção de conteúdo relevante e bem estruturado, com uso estratégico de palavras-chave, headings, meta tags e semântica.

Atualmente, com o avanço da geolocalização, também foca na presença digital em mapas e buscadores locais, com otimização de Google Business Profile, avaliações e localização física.

Link Building/Digital PR:

Trata da construção de autoridade externa por meio de backlinks, parcerias e menções em outros sites.

Content Marketing:

Complementar ao Link Building, essa frente é responsável por alimentar blogs, páginas institucionais, landing pages, ebooks, newsletters e até vídeos, sempre com foco na experiência do usuário e na autoridade da marca. Contribui diretamente para o ranqueamento orgânico e o fortalecimento do funil de vendas.

SEO para inteligência artificial (AIO, GEO, AEO):

Em fevereiro deste ano, uma pesquisa feita pela IAB Brasil e pela Nielsen mostram que 80% dos profissionais de marketing no Brasil já utilizam Inteligência Artificial (IA) em suas estratégias.

Tendo em vista esse cenário, novas frentes que visam adaptar o conteúdo para aparecer nas respostas de assistentes virtuais e motores generativos como ChatGPT, Google SGE e Perplexity.

Essas divisões refletem a crescente sofisticação dos algoritmos de busca e a necessidade de empresas se adaptarem não apenas ao Google tradicional, mas também às novas formas de consumo de informação.

Mais do que isso: o SEO pode ser uma ferramenta de base para a economia digital descentralizada, em que até comércios de bairro podem disputar espaço no mesmo ambiente que grandes corporações, desde que saibam otimizar corretamente. As oportunidades estão aí!