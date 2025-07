Serviços essenciais, combate à dengue e alto astral do grupo de idosos marcam fim de semana da Saúde de Rio Branco na Expoacre

Com estrutura fixa, serviços contínuos e uma programação temática que alia informação, cidadania e cuidado, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu sua participação na Expoacre 2025 com forte presença institucional e adesão do público. Nos dois primeiros dias da feira – sábado (26) e domingo (27) – os temas “Expo sem Dengue: juntos contra o mosquito” e “Promoção à Saúde” mobilizaram equipes multidisciplinares em ações de combate ao Aedes aegypti, autocuidado e educação em saúde.

Para o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, o saldo do fim de semana é “altamente positivo e uma demonstração da capacidade da gestão municipal em levar saúde com responsabilidade, acolhimento e efetividade para os mais diversos públicos, inclusive dentro de um evento festivo e de grande circulação”.

“Nós preparamos uma estrutura sólida, com serviços permanentes e uma programação diária que conversa com a população. A ideia é simples: onde o povo está, a saúde de Rio Branco também está presente, cuidando, prevenindo e garantindo acesso a direitos”, destacou Rennan.

Logo na primeira noite, as equipes da Vigilância Sanitária atuaram com foco na orientação e prevenção à dengue. Ações educativas, demonstrações práticas e distribuição de materiais informativos marcaram a presença do tema no estande. Já no domingo, os visitantes participaram de dinâmicas voltadas à promoção da saúde, com espaço de descompressão, aferição de sinais vitais, bioimpedância, orientação nutricional, além do sucesso entre o público: o simulador de envelhecimento e os sucos terapêuticos.

Moradora do bairro Calafate, Ronalda Silva participou das duas primeiras noites. Para ela, o espaço cumpre um papel que vai além da saúde. “É importante porque ajuda as pessoas a ganharem um dinheiro a mais, aqueles que precisam. Essa é uma oportunidade e tanto”, afirmou.

O clima também foi de reencontro, lazer e alegria, especialmente com a participação de grupos da terceira idade e das famílias que visitavam o parque. Francisco Ferreira, morador da capital, fez questão de elogiar. “Esse é um momento de aproveitar com a família, passear. Todo ano estou aqui. A organização está de parabéns. É bom a gente sair de casa para se distrair.”

Motorista da Rodada: saúde e segurança no trânsito

No domingo, durante o “Dia da Promoção à Saúde”, foi realizada a ação “Motorista da Rodada”, conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde com apoio de parceiros do Projeto Vida no Trânsito, RBTrans, Polícia Militar e Ciretran. A proposta é simples, mas poderosa: valorizar a escolha consciente de quem se responsabiliza pela segurança do grupo durante a visita à Expoacre.

Marceli Morais, responsável pela iniciativa, explicou como funciona. “A gente escolhe um grupo e pergunta quem é o motorista da rodada. A pessoa que levanta a mão está garantindo que é a responsável pela segurança dos demais. Com a pulseira, essa pessoa se compromete a não consumir bebida alcoólica”, esclareceu Marceli.

A ação visa atingir pelo menos 20% do público presente, estimulando o compromisso individual em prol da coletividade e da segurança viária.

Serviços permanentes em todos os dias da feira

Além da programação temática diária, a Saúde de Rio Branco garante, ao longo dos nove dias de Expoacre, uma série de serviços fixos voltados à promoção da cidadania e do cuidado preventivo:

– Vacinação conforme o calendário do SUS;

– Aferição de pressão arterial e testes de glicemia;

– Emissão do Cartão SUS, Carteira da Pessoa com Fibromialgia e do Autista;

– Distribuição de preservativos;

– Atendimento médico, odontológico e de enfermagem;

– Regulação para agendamento de exames e consultas;

– Tecnologia, educação e informação na Carreta do Hospital do Amor.

O prefeito Tião Bocalom fez questão de visitar o estande logo no primeiro dia e ressaltou a importância da presença da Saúde no evento. “Rio Branco está vivendo um novo momento, com mais dignidade e cuidado com a população. A Saúde está aqui, em peso, mostrando o que tem feito e, principalmente, atendendo quem mais precisa, de maneira acolhedora e eficiente”, afirmou o gestor.

Morador da região há mais de dez anos, Marcelo Mendes também acompanhou as primeiras noites da programação. “A primeira noite está sendo tranquila. Todo ano eu venho. Meu recado é para que as pessoas se divirtam, com cuidado. Cuidem da saúde, não briguem e aproveitem esse evento importante para a nossa cidade.”

Próximos dias da programação temática:

– 28/07 – Dia da Saúde Mental

– 29/07 – Dia do Bem-Estar (Práticas Integrativas e Complementares)

– 30/07 – Petinder (Adoção responsável de animais)

– 31/07 – Dia da Hanseníase: conhecer para proteger

– 01/08 – Dia da Saúde Bucal

– 02/08 – Dia da Inclusão (Mundo Azul)

– 03/08 – Dia da Saúde: fazendo história, cuidando de gente

A programação segue até o dia 3 de agosto, com temas diários, atendimentos permanentes e uma estrutura completa de acolhimento e cidadania no estande da Saúde de Rio Branco.