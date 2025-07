Show de Zezé Di Camargo & Luciano e abertura do rodeio: assista a 3ª noite da Expoacre 2025

A terceira noite da Expoacre 2025 promete fortes emoções para o público que acompanha o maior evento do estado.

Nesta segunda (28), a arena recebe a aguardada abertura oficial do rodeio, com a tradicional queima de fogos, a entrada triunfal dos peões e a escolha da Madrinha da Popularidade.

Em seguida, o palco principal será tomado pela dupla Zezé Di Camargo & Luciano, que retorna ao Acre para embalar o público com grandes sucessos da carreira.

O show é um dos mais esperados da programação deste ano e deve atrair milhares de fãs que cresceram ao som de hits como “É o Amor”, “No Dia em Que Saí de Casa” e “Pão de Mel”. A dupla, que comemora mais de três décadas de estrada, chega à Expoacre com uma apresentação especial recheada de nostalgia e romantismo.

A transmissão ao vivo da terceira noite pode ser acompanhada pelo Youtube do ContilNet ou pela tv aberta no canal da Tv Rio Branco, numa parceira com a Sem Fronteiras e produção da Orna Audiovisual.

ASSISTA: