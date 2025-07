Sucesso na feira! Grupo Honda Star vende quase 50 veículos em três dias na Expoacre 2025

O Grupo Honda Star tem sido um dos grandes destaques da Expoacre 2025. Com um estande moderno, cheio de atrativos visuais, a marca está entre as favoritas ao título de estande mais bonito da feira — e não é só no visual que tem se destacado: em apenas três dias, a empresa já vendeu quase 50 veículos, entre carros e motocicletas.

A estratégia de sucesso começa com as promoções agressivas: foram separadas modelos variados com descontos especiais, incluindo a Titan 160, a Fan 160, a Biz 125 ES, a Tornado 300 e a Bros. Todos os modelos são ano 2025 e estão com preços de fábrica, com descontos que chegam a até R$ 6 mil.

Além disso, dois lançamentos oficiais foram apresentados ao público durante a feira: a aguardada Hornet 500 e a nova NX 500, ambos estreando durante a Cavalgada da Expoacre. E para fechar a participação com chave de ouro, no último dia do evento haverá o tradicional sorteio da Visita Premiada, com um motor GX 430 — um modelo estacionário multifuncional, que pode ser usado em barcos, para uso doméstico e em diversas outras aplicações.

Com tantas atrações, descontos imperdíveis e lançamentos de peso, o Grupo Honda Star reforça sua presença marcante na maior feira do Acre. Para quem ainda não passou pelo estande, a dica é correr: as ofertas são por tempo e quantidade limitados