Trabalhador morre preso em elevador de grãos

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto após ficar preso em um elevador de grãos em um armazém localizado na zona rural de Morrinhos, às margens da rodovia GO-213, em Goiás. O caso ocorreu na tarde dessa sexta-feira (4/7), e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, os militares foram chamados para atender a ocorrência de um trabalhador preso no equipamento. Ao chegarem ao local, a energia elétrica da estrutura já havia sido desligada pelos funcionários da empresa, como medida de segurança.

Os bombeiros acessaram o fosso do elevador com o auxílio de uma escada portátil e constataram que a vítima estava encarcerada entre a esteira e o conjunto de engrenagens da estrutura. O jovem já não apresentava sinais vitais.

Para fazer o resgate do corpo, que estava a cerca de 8 metros de profundidade, os militares utilizaram técnicas de salvamento terrestre, montando um sistema multiplicador de força na parte externa do equipamento.

Após a retirada, o corpo foi deixado sob os cuidados da Polícia Científica, responsável pela perícia no local e pelo encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente ainda devem ser investigadas.