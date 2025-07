Trânsito na Avenida Ceará será bloqueado para instalação de vigas de aço no elevado da AABB

A Avenida Ceará, na capital acreana, deverá ser interditada entre a próxima sexta-feira (18) e sábado (19) para instalação das vigas de aço nas bases da estrutura do Elevado Mamedio Bittar, localizado em frente à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Avenida Ceará.

A medida se dá em razão de manter a segurança durante a instalação as vigas, que acontecerá com o uso de máquinas pesadas. A população será comunicada antecipadamente da interdição, e poderá utilizar rotas alternativas para acessar bairros da região.

De acordo com a prefeitura, a previsão para conclusão e entrega do viaduto é para o mês de outubro e tem investimento superior a R$ 24 milhões. A rampa de acesso à parte superior já foi concretada com um aterro de 5,25 metros de altura em andamento.

Cerca de 45 trabalhadores estiveram envolvidos desde o início da obra, que faz parte de um plano da prefeitura para a melhoria da mobilidade urbana na região.