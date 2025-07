Tristeza no futebol! Julio Sérgio, ex-goleiro do Santos, perde o filho

O ex-goleiro do Santos Julio Sérgio Bertagnoli usou as redes sociais, no domingo (27/7), para anunciar a morte do filho, Enzo, de apenas 15 anos. O jovem lutava contra um tumor no cérebro.

Quem é Julio Sérgio?

Julio Sérgio tem 46 anos e nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele atuou em diversos times paulistas, como Botafogo de Ribeirão Preto, Francana e Comercial, chegando ao Santos Futebol Clube em 2002.

No time do litoral paulista, Julio Sérgio ficou até 2004, onde conquistou dois títulos brasileiros. O ex-goleiro chegou ao Roma em 2006 e, entre idas e vindas, terminou sua segunda passagem pelo clube em 2014, se aposentando naquele mesmo ano com 182 jogos profissionais.

A morte do jovem

Por meio do Instagram, o ex-atleta publicou uma imagem de fundo preto, com o nome e as datas de nascimento e falecimento do menino. Há 20 dias, o pai comoveu as redes sociais ao raspar a cabeça junto com o filho em um gesto de apoio.

Nos stories, Julio Sérgio informou que o velório de Enzo aconteceria até as 10h30 desta segunda-feira (28/7). Em seguida, o corpo foi cremado no Crematório Ecológico de Ribeirão Preto.

Nota de pesar do Santos

O clube paulista também se manifestou sobre o caso. “O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sergio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004″, informou o time.

“O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês! 🤍🖤”, completou o clube.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.