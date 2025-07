Trump cogita proibir entrada de brasileiros durante Copa do Mundo de 2026, diz CNN

Segundo o analista internacional Lourival Sant’Ana, da CNN, autoridades dos Estados Unidos estariam discutindo internamente a possibilidade de suspender a concessão de vistos para brasileiros durante o período da Copa do Mundo de 2026. O evento será sediado em solo norte-americano, junto com Canadá e México.

De acordo com Sant’Ana, a medida ainda não foi confirmada oficialmente, mas estaria sendo avaliada como resposta a supostas violações de direitos democráticos e liberdades civis por parte do governo brasileiro. A decisão, se adotada, pode impactar milhares de torcedores e turistas que pretendem acompanhar os jogos do mundial.

A proposta, caso avance, deve gerar tensões diplomáticas entre os dois países, tradicionalmente parceiros em diversas áreas. Até o momento, nem a Casa Branca nem o Itamaraty comentaram publicamente sobre a possível restrição.