Tudo sobre a aguardada sequência de O Diabo Veste Prada 2

Após dois anos de especulações, a 20th Century Studios finalmente confirmou a produção de O Diabo Veste Prada 2 com o lançamento de um teaser misterioso. Na última segunda-feira (30 de junho), o estúdio usou sua conta no Instagram para compartilhar um pequeno clipe que mostra um par de saltos-altos com um intrigante detalhe: um tridente no apoio do sapato, símbolo característico da série. Embora ainda não haja imagens oficiais ou detalhes adicionais sobre a trama, a notícia já agitou os fãs.

Elenco de peso e nova trama

A boa notícia para os admiradores do filme é a confirmação do retorno do elenco original. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway e Stanley Tucci já garantiram sua participação na sequência. Além deles, o elenco contará com a adição de nomes como Kenneth Branagh, que promete trazer frescor à narrativa.

A história de O Diabo Veste Prada 2 promete uma reviravolta na dinâmica dos personagens:

Miranda Priestly (Meryl Streep) estará enfrentando uma crise em sua tradicional revista de moda.

estará enfrentando uma crise em sua tradicional revista de moda. Emily Charlton (Emily Blunt) , por sua vez, viverá um bom momento como executiva na divulgação de uma marca de luxo.

, por sua vez, viverá um bom momento como executiva na divulgação de uma marca de luxo. Kenneth Branagh será introduzido como o novo marido de Miranda .

será introduzido como o novo marido de . O destino de Andy Sachs (Anne Hathaway) ainda é um mistério, mas seu papel no filme deve ser fundamental.

Aline Bros McKenna, roteirista do primeiro longa, também foi confirmada para a sequência, garantindo a manutenção do tom e da inteligência que marcaram a obra original.

O Diabo Veste Prada foi lançado em 2006, adaptado do livro homônimo de Lauren Weisberger (publicado em 2003). O filme narrou a jornada da jornalista de moda Andy Sachs, uma novata que consegue um emprego na revista comandada por Miranda, enfrentando um relacionamento nada fácil com a editora, conhecida por sua figura exigente e, por vezes, perversa.

Lançamento e expectativas

Embora a produção de O Diabo Veste Prada 2 tenha começado esta semana, a data de estreia já está definida. Distribuído internacionalmente pela Disney, o filme chegará aos cinemas de todo o mundo em 1º de maio de 2026, data anteriormente ocupada por Vingadores: Doomsday.

A escolha da data coincide com a realização do Met Gala, um evento famoso por seus vestidos luxuosos e por ditar muitas tendências da moda. A promessa é que a sequência mudará a dinâmica entre os personagens principais, especialmente em um momento em que Miranda não estará mais no auge de seus poderes.

Fonte: Tec Mundo

Redigido por ContilNet.