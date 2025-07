Última chance: inscrições para o concurso INSS encerram em poucos dias

As inscrições para o concurso do INSS terminam no próximo domingo, 20 de julho. Ao todo, são 300 vagas para analista do seguro social, ofertadas por meio do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025.

Requisitos, remuneração e distribuição das vagas

O cargo de analista exige nível superior em áreas específicas, como:

Serviço Social

Fisioterapia

Psicologia

Terapia Ocupacional

Tecnologia da Informação

Engenharia de Telecomunicações

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Civil

Contabilidade

Direito

Administração

Estatística

O requisito deverá ser comprovado por meio de diploma registrado ou certificado de conclusão fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Os destaques são as especialidades de Serviço Social, com 150 vagas, e de Fisioterapia, com 75 vagas.

A remuneração inicial dos aprovados como analistas do INSS será de R$ 8.027,11, composta por R$ 1.019,35 de vencimento básico, R$ 1.630,96 de Gratificação de Atividade Executiva (GAE) e R$ 5.376,80 de 80 pontos de Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social.

O novo servidor, ao ingressar, receberá 80 pontos da Gratificação de Desempenho, até a sua primeira avaliação, quando poderá chegar a 100 pontos e alcançar a remuneração de R$ 9.371,31. O aprovado também receberá, logo após ingressar no cargo, o auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

A carreira de analista do seguro social está regulamentada pela Lei nº 10.855/2004 e alterações posteriores. A jornada de trabalho é de 40 horas. A lotação dos aprovados será em todo o país, a depender da especialidade escolhida.

Vagas em quatro blocos do CNU 2025

As oportunidades para o Instituto Nacional do Seguro Social estão distribuídas por quatro dos nove blocos temáticos do CNU 2025. Veja a divisão abaixo:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social Analista do seguro social – Serviço Social: 150 vagas Analista do seguro social – Fisioterapia: 75 vagas Analista do seguro social – Psicologia: 7 vagas Analista do seguro social – Terapia Ocupacional: 6 vagas

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia Analista do Seguro Social – Tecnologia da Informação: 19 vagas

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura Analista do Seguro Social – Engenharia de Telecomunicações: 2 vagas Analista do Seguro Social – Engenharia Elétrica: 1 vaga Analista do Seguro Social – Engenharia Mecânica I: 1 vaga Analista do Seguro Social – Engenharia Mecânica II: 1 vaga Analista do Seguro Social – Engenharia Civil I: 1 vaga Analista do Seguro Social – Engenharia Civil II: 1 vaga Analista do Seguro Social – Engenharia Civil III: 1 vaga Analista do Seguro Social – Engenharia Civil IV: 1 vaga Analista do Seguro Social – Engenharia Civil V: 1 vaga

Bloco 5: Administração Analista do Seguro Social – Contabilidade: 5 vagas Analista do Seguro Social – Direito: 17 vagas Analista do Seguro Social – Administração: 4 vagas Analista do Seguro Social – Estatística: 7 vagas



É possível se candidatar a apenas um dos blocos temáticos, que correspondem às áreas de atuação do Governo Federal. Desta forma, os interessados nas vagas do INSS devem ficar atentos às formações exigidas para escolher o bloco temático de interesse.

Como fazer a inscrição e detalhes das provas

As inscrições do concurso do INSS por meio do CNU ficam abertas somente até as 23h59 do dia 20 de julho. Os cadastros são aceitos pelo site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

No momento da inscrição, será necessário:

Escolher o bloco temático desejado.

Selecionar os cargos e especialidades disponíveis dentro do bloco.

Definir a ordem de preferência entre as opções escolhidas.

Indicar a cidade onde deseja realizar as provas.

Importante: o candidato pode selecionar todos os cargos dentro de um mesmo bloco, desde que atenda aos requisitos exigidos para cada um. A ordem de aprovação seguirá as preferências indicadas no ato da inscrição.

Ao final do processo, será preciso efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 70. O prazo para solicitar a isenção da taxa já foi encerrado.

O concurso INSS será composto pelas provas objetivas e discursivas do Concurso Nacional Unificado.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 5 de outubro, em 228 cidades do país. Já a etapa discursiva será realizada em 7 de dezembro, apenas para os candidatos habilitados na primeira fase.

Confira os detalhes de cada prova:

Prova objetiva As provas para analista do INSS serão compostas por 90 questões, sendo 30 de Conhecimentos Gerais e 60 de Conhecimentos Específicos. O tempo de prova será de cinco horas, com início às 13h e término às 18h (horário de Brasília).

Prova discursiva Os candidatos farão uma prova discursiva composta por duas questões dissertativas, com duração de três horas, das 13h às 16h (horário de Brasília).

O CNU 2025 terá validade de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período.

Fonte: Q Concursos, Folha Dirigida

Redigido por ContilNet.