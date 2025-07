Veja imagens de Bolsonaro saindo de casa para colocar tornozeleira eletrônica

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (18 de julho), após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). O político estava na casa, localizada no Jardim Botânico, em Brasília, e foi levado para a sede da PF.

Isso porque, além da busca e apreensão, a Justiça também determinou que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica. Então, ele foi levado pelos agentes para que o dispositivo fosse instalado em seu corpo.

Nas imagens que circulam na web, é possível ver o momento em que o ex-presidente deixou sua residência oficial em comboio policial. Com o aparato, ele deverá ficar em casa entre 19h e 7h.

Vale lembrar que a medida faz parte de mais uma etapa das investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Além de todas as medidas tomadas e relatadas acima, Bolsonaro também não poderá utilizar as redes sociais e está proibido de conversar com embaixadas e diplomatas estrangeiros.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.