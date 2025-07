Vídeo mostra fartura de mandins durante piracema no Rio Juruá; assista

Com o início do verão amazônico, o Rio Juruá entra em mais um ciclo de piracema — período em que diversas espécies de peixes sobem o rio para reprodução. Nesta sexta-feira (11), a movimentação nas margens foi intensa, com pescadores aproveitando a grande presença do mandim, peixe muito comum na região e valorizado tanto na pesca artesanal quanto na alimentação das famílias ribeirinhas.

A piracema favorece a formação de grandes cardumes, tornando o mandim mais acessível e abundante. A facilidade em capturá-lo nesta fase atrai pescadores de diferentes pontos do município, que se reúnem às margens do rio para aproveitar o momento de fartura.

Além do mandim, outras espécies também vêm sendo avistadas e capturadas durante a piracema, reafirmando a importância ecológica e econômica do Rio Juruá como um dos principais criadouros naturais do Acre. A reprodução dos peixes nesse período é fundamental para a renovação dos estoques pesqueiros e para a subsistência de diversas comunidades da região.

Autoridades ambientais alertam, no entanto, para a necessidade de respeitar os limites da pesca e evitar práticas predatórias, garantindo a preservação do ecossistema e a continuidade desse fenômeno vital para a biodiversidade do Juruá.