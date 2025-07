Virginia Fonseca teria novo affair após separação, especula a internet

Uma publicação enigmática em uma página de fofoca no Instagram incendiou as redes sociais, sugerindo que duas famosas influenciadoras teriam encerrado seus relacionamentos para viverem um novo affair. Embora a postagem não tenha mencionado nomes, os internautas rapidamente começaram a especular, e os nomes de Virginia Fonseca e Eduarda Freire ganharam força nos comentários.

De acordo com a publicação original, o suposto envolvimento teria sido “intenso e inesperado”. Nos comentários, a comunidade online logo começou a apontar as possíveis identidades.

“Acho que é a Virginia e a Duda. Vi elas dançando ontem”, escreveu uma internauta. “Depois daquele vídeo da festa de São João, não tenho mais dúvidas”, disse outra, fazendo referência a vídeos recentes das duas. Comentários como “Virginia e Dudão” e “Elas estavam muito coladas” se multiplicaram.

A “Duda” em questão é Eduarda Freire, influenciadora com mais de 1,5 milhão de seguidores. Ela viajou com Virginia para Governador Valadares (MG), onde participou da festa junina organizada pela criadora de conteúdo nessa terça-feira (8 de julho). Durante o evento e na madrugada seguinte, as duas apareceram juntas em diversos vídeos publicados nas redes sociais, o que reforçou ainda mais a especulação.

Até o momento, nem Virginia Fonseca nem Eduarda Freire se pronunciaram sobre o assunto. A assessoria de Virginia foi acionada pelo Metrópoles, mas a reportagem ainda não obteve resposta. O espaço permanece aberto para futuros esclarecimentos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.