Whindersson distribui marmitas no RS e faz desabafo sobre maconha

Após realizar um show em Caxias do Sul (RS), Whindersson Nunes surpreendeu ao sair pelas ruas da cidade para distribuir marmitas a pessoas em situação de rua na madrugada deste sábado (5/7). O humorista publicou os vídeos da ação nas redes sociais e aproveitou para fazer um desabafo.

“Não vai viralizar porque não estou fumando maconha”, escreveu o artista, que frequentemente publica fotos fumando nos Stories do Instagram.

Apesar do tom crítico à repercussão seletiva nas redes, muitos internautas elogiaram a iniciativa. “É esse tipo de influência que importa”, escreveu uma seguidora. Outro comentou: “Você faz mais pelo país do que muita gente no poder”.