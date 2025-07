Yawa Tari: tradição e arte Yawanawa na passarela do Txai Amazônia; veja isso e mais na coluna da Jackie

No dia 27 de junho, as designers Nedina Yawanawa e Eliane Yawanawa apresentaram a coleção Yawa Tari, durante a programação do Seminário Internacional Txai Amazônia. O evento aconteceu no espaço e-Amazônia, localizado na Universidade Federal do Acre.

A coleção Yawa Tari é inspirada nos “kenes yawa”, que são pinturas tradicionais do povo Yawanawa, aplicadas em tecidos de algodão. Os “kenes” representam aspectos tradicionais e espirituais, transmitidos oralmente entre as gerações e simbolizam figuras da floresta como a cabeça da jiboia (Runua mapu), a jiboia (Runua), a ponta da lança (Paspi), a espinha do peixe tambuatá (Vashu shaka) e a borboleta (Awavena). O projeto visa divulgar e fortalecer a cultura Yawanawa e a valorização da sua história. Conheça algumas peças que foram desfiladas por 15 indígenas e alguns convidados.

Princesa Kako usa joias orgânicas de borracha Flávia Amadeu

A Princesa Imperial do Japão, Kako de Akishino. encerrou sua agenda no Brasil no dia 15 de junho com uma visita às Cataratas do Iguaçu, localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), consideradas uma das Sete Maravilhas da Natureza e reconhecidas como Patrimônio Natural da Humanidade. A princesa apreciou a impressionante vista das cataratas usando uma roupa esportiva discreta e joias orgânicas da designer Flávia Amadeu, feitas de borracha nativa da Amazonia. Ela usou colar, pulseira e anel da marca.

Conquista Acadêmica

A família do ex-governador Tião Viana tem mais um motivo para comemorar. Ele concluiu recentemente o estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UnB), sob a orientação do professor doutor Gerson Oliveira Penna.

Como reconhecimento pelo trabalho realizado, o professor doutor Tião Viana recebeu convite para integrar o corpo docente do prestigiado curso de Medicina da UnB. Após a transferência da Universidade Federal do Acre (UFAC), já iniciou suas atividades na mencionada universidade.

The Bubuias encerra hoje, 4, a temporada do show FAMP 88

Após duas apresentações de sucesso, a banda The Bubuias encerra a temporada do espetáculo “FAMP 88: O Canto em Defesa da Floresta – O festival, o disco e o show” hoje, 4 de julho, às 19h, no Teatro de Arena do Sesc, em Rio Branco.

Os músicos convidados para esta última apresentação têm ligação direta com aquele momento histórico: Heloy de Castro participou da produção do festival e é um dos autores da música-tema; Dinho Gonçalves assinou a canção “Floresta”, que ficou em terceiro lugar; e Keilah Diniz fez o show de encerramento do evento em 1988. Ingressos e informações: (68) 99972-4986. O evento conta com o apoio cultural do SESC Acre, Grupo VLG, Made In Acre e Jackie Pinheiro Produções.

Festa em família

O advogado Menandro de Souza celebrou mais um ano de vida ontem, 3, em clima de carinho e união. Ao lado da esposa, a desembargadora Eva Evangelista, que hoje desfruta de merecida aposentadoria, ele reuniu a família para uma comemoração intimista. As filhas Giuliana e Gilcely Evangelista auxiliaram a organizar a festa, e os filhos Vinicius e Gabriel vieram especialmente de Goiânia e Brasília para festejar a data com o pai. Momentos de afeto e gratidão marcaram o dia especial.

Novo Liz, do Boticário, une a força da baunilha com as madeiras nobres

Liz, marca de perfumaria do Boticário, pioneira em amadeirados femininos no Brasil, apresenta o Novo Liz, fragrância desenvolvida com a exclusiva base deLaire Íris Nobre. Composta por uma fórmula secreta, o lançamento traz ao mercado a união do óleo essencial mais precioso da flor de íris francesa, enraizada por 6 anos no solo para alcançar sua melhor perfumação, junto à baunilha de Madagascar, que representa força e feminilidade.

Para potencializar a perfumação, o Creme Hidratante Corporal possui a mesma fragrância do desodorante colônia e conta com textura suflê cremosa, leve e refrescante, promovendo hidratação por até 48 horas. Com textura leve e de rápida absorção, não deixa a pele pegajosa, mantendo-a macia e perfumada.

Bye, bye, atrito nas coxas, com Cuide-se Bem Amoruda

Pensando em proporcionar soluções para incômodos do dia a dia, o Boticário lança Cuide-se Bem Amoruda, linha completa de cuidados corporais, voltada à hidratação diária, que também oferece alternativas ao alívio dos desconfortos causados pela fricção entre as pernas. A novidade conta com fragrância frutada e docinha inspirada na amora e um portfólio completo para ajudar todas as consumidoras.

Amoruda vai além da funcionalidade e traduz em cada produto uma mensagem de liberdade e conforto, uma vez que as assaduras nas pernas são um grande tabu no cotidiano da consumidora e um fator limitante para que elas escolham as roupas que querem vestir.

Por dentro de Cuide-se Bem Amoruda

Desenvolvido especialmente para quem sofre com assaduras ocasionadas pelo atrito da pele, o Bastão Antiatrito é a grande estrela da linha e tem fórmula que cria uma película protetora sobre a pele e oferece até 12 horas de proteção contra o atrito, sendo um dos produtos do gênero com melhor custo-benefício no mercado. E o melhor: com uma textura leve, rápida absorção e aquele cheirinho que deixa qualquer perna pronta para jogo — do rolê à academia. Além dele, o lançamento também traz o Sabonete Esfoliante, os Sabonetes em Barra, e a Loção Desodorante Hidratante Corporal (disponíveis nas versões de 200ml e 400ml). Juntos, esses produtos ajudam a compor o cuidado com a área interna das pernas, mantendo-as livres das assaduras, por muito mais tempo.

Para levar essa leveza e dulçor ao restante do corpo e ajudar a compor a rotina de autocuidado, Cuide-se Bem Amoruda também conta com o Body Splash que é um Frutal Gourmand inspirado no cheirinho da fruta, além do Balm Labial, feito em conjunto com ‘Quem Disse, Berenice?’, que proporciona hidratação de até 24 horas e tem pigmentação construível, quase como morder uma amora fresquinha.

O Boticário celebra os cachos com nova linha Cuide-se Bem Cachos de Uva

Com o objetivo de valorizar os cabelos cacheados, ondulados e crespos — que representam cerca de 70% da população feminina brasileira, segundo o IBGE — o Boticário relança a linha Cuide-se Bem Feira com a novidade Cachos de Uva. A linha é vegana, livre de sulfatos, parabenos, petrolatos e silicones, e foi desenvolvida especialmente para fios com curvatura.

Entre os destaques, estão o creme de pentear com definição por até 72h, o spray perfumado com proteção térmica e brilho intenso, além de shampoo, condicionador e máscara de tratamento profundo. A fragrância frutada da uva também está presente em itens de perfumaria e maquiagem, como body splash e gloss labial, promovendo uma rotina de autocuidado completa, leve e acessível.

Cuidado que transforma

O Boticário acaba de lançar a linha Botik Cica Pantenol + Ceramidas, pensada especialmente para peles ressecadas e sensibilizadas. Com fórmulas de alta performance, os produtos unem Pantenol e Ceramidas para restaurar a barreira cutânea e proporcionar alívio imediato — tudo com eficácia percebida em apenas um minuto! O destaque vai para o Creme Multirreparador, que reduz vermelhidão, fissuras e descamação desde o primeiro uso. Um verdadeiro respiro para a pele!

Rotina completa e potente

Com tecnologia de ponta e ativos consagrados, a nova linha Botik Cica Pantenol + Ceramidas traz um ritual completo de seis passos para restaurar profundamente a pele. Do gel de limpeza suave à água micelar reparadora, passando pelo sérum de Ácido Hialurônico ou Vitamina C, o combo ainda inclui balm labial e finaliza com proteção solar. Tudo pensado para quem busca conforto, nutrição e resultados visíveis na pele. Um verdadeiro mimo de autocuidado!