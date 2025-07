Zezé de Camargo e Luciano concedem entrevista exclusiva ao ContilNet e falam sobre histórias com o Acre

A influenciadora Juliana Vellegas conversou com exclusividade pelo ContilNet com a dupla Zezé de Camargo e Luciano, nesta segunda-feira (29), antes de a dupla se apresentar na Expoacre, em Rio Branco.

Na ocasião, Zezé falou sobre sua história com o Acre, mais especificamente com o bairro da Base, na capital, e citou os shows que fez em Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, no interior do Estado.

“O dinheiro que eu usei na minha mudança, de Goiânia para São Paulo, foi exatamente o dinheiro que eu ganhei no Acre. Então, tenho muito a agradecer a essas pessoas dessa Terra linda que escolhi dedicar uma parte da minha vida”, disse Zezé.

Luciano também falou sobre a paixão que tem pelo estado e disse que deixou a família em férias nos EUA para curtir a Expoacre.

“Todo mês de julho eu tiro férias, há uns 7 anos. Eu não faço show em julho. Mas quando eu vi o convite, não tive como resistir e vim para o Acre, tanto que minha família está lá em Orlando. A vontade de voltar era muito grande”, afirmou o artista.