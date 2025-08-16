16/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Açaí e maniçoba estão proibidos de serem servidos no cardápio oficial da COP 30, em Belém

Edital prevê menus com pouca carne vermelha e prioriza alimentos vegetais e da agricultura familiar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O edital publicado pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) para a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém do Pará, está causando polêmica. O documento, que define as regras para os restaurantes do evento, proíbe açaí e impõe fortes restrições ao consumo de carne vermelha, gerando debates sobre a segurança alimentar e a valorização da cultura local.

A OEI afirma que a decisão segue normas internacionais da ONU e da Anvisa para garantir a saúde dos participantes. O açaí, por exemplo, foi vetado por risco de contaminação pela Doença de Chagas, mesmo em versões pasteurizadas. Além dele, outros pratos tradicionais da culinária paraense, como tucupi e maniçoba, também foram excluídos da lista de alimentos permitidos.

O documento, que define as regras para os restaurantes do evento, proíbe açaí e impõe fortes restrições ao consumo de carne vermelha/Foto: Reprodução

Apesar das restrições, o edital exige que pelo menos 30% dos ingredientes usados sejam regionais e sazonais, com a intenção de valorizar a produção local, e que 30% do total de insumos sejam provenientes da agricultura familiar.

Os cardápios da COP 30 terão um forte viés ambiental, com a priorização de refeições à base de vegetais. A carne vermelha deverá ser reduzida ao máximo, dando lugar a grãos, legumes, frutas e alternativas veganas ou vegetarianas. A medida está em linha com a abordagem de edições anteriores da COP, que têm buscado reduzir o impacto ambiental da cadeia alimentar.

Em resposta às críticas, a OEI ressaltou que as regras visam garantir a segurança dos participantes e alinhar o cardápio aos pilares da sustentabilidade, considerando as altas temperaturas e a complexa logística do evento.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.