15/08/2025
Universo POP
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos

Acre acompanha situação de sarampo com 34 casos notificados; 5 permanecem em investigação

Campanha de vacinação distribuiu mais de 86 mil doses entre junho e setembro de 2025

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) do Acre divulgou nesta sexta-feira (15) o boletim diário sobre a situação do sarampo no estado. Até o momento, 34 casos suspeitos foram notificados, sendo que 29 já foram descartados e cinco permanecem em investigação, sem nenhum caso confirmado até agora.

Entre 24 de junho e 15 de setembro, 86.100 doses de vacina foram distribuídas, com 31.302 aplicadas em todo o estado/ Foto: Ilustrativa

Os municípios com registros incluem Acrelândia (5 casos), Assis Brasil (2), Brasiléia (6), Cruzeiro do Sul (5), Epitaciolândia (3), Feijó (1), Porto Acre (3), Rio Branco (6) e Sena Madureira (2). Além disso, há um caso registrado em Cobija, na Bolívia, mas que envolve residente do Acre.

VEJA TAMBÉM: Com surto de sarampo na fronteira do Acre, Anvisa reforça medidas em portos e aeroportos

O boletim também trouxe dados sobre a vacinação contra o sarampo. Entre 24 de junho e 15 de agosto de 2025, foram distribuídas 71.500 doses da tríplice viral e 14.600 da dupla viral, sendo aplicadas 30.280 da tríplice viral e 1.022 da dupla viral. Já no contexto da intensificação da campanha de vacinação de 2025, entre 24 de junho e 15 de setembro, 86.100 doses foram distribuídas, com 31.302 aplicadas em todo o estado.

A divulgação foi realizada pela Divisão de Imunização e Rede de Frio, em parceria com o Núcleo de Doenças Imunopreveníveis, enquanto a edição e revisão ficaram a cargo do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde e do COE-Saúde.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.