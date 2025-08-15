Acre acompanha situação de sarampo com 34 casos notificados; 5 permanecem em investigação

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) do Acre divulgou nesta sexta-feira (15) o boletim diário sobre a situação do sarampo no estado. Até o momento, 34 casos suspeitos foram notificados, sendo que 29 já foram descartados e cinco permanecem em investigação, sem nenhum caso confirmado até agora.

Os municípios com registros incluem Acrelândia (5 casos), Assis Brasil (2), Brasiléia (6), Cruzeiro do Sul (5), Epitaciolândia (3), Feijó (1), Porto Acre (3), Rio Branco (6) e Sena Madureira (2). Além disso, há um caso registrado em Cobija, na Bolívia, mas que envolve residente do Acre.

O boletim também trouxe dados sobre a vacinação contra o sarampo. Entre 24 de junho e 15 de agosto de 2025, foram distribuídas 71.500 doses da tríplice viral e 14.600 da dupla viral, sendo aplicadas 30.280 da tríplice viral e 1.022 da dupla viral. Já no contexto da intensificação da campanha de vacinação de 2025, entre 24 de junho e 15 de setembro, 86.100 doses foram distribuídas, com 31.302 aplicadas em todo o estado.

A divulgação foi realizada pela Divisão de Imunização e Rede de Frio, em parceria com o Núcleo de Doenças Imunopreveníveis, enquanto a edição e revisão ficaram a cargo do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde e do COE-Saúde.