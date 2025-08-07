8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

Com surto de sarampo na fronteira do Acre, Anvisa reforça medidas em portos e aeroportos

A nova norma complementa a RDC 932/2024, que já define diretrizes para o controle sanitário nas fronteiras

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a Instrução Normativa (IN) nº 389, que estabelece medidas temporárias de saúde a serem aplicadas em portos e aeroportos do Brasil conforme o cenário epidemiológico. A medida visa garantir uma resposta rápida a riscos sanitários em pontos de entrada e saída internacional, como forma de prevenção frente a surtos de doenças — e, no caso do Acre, tem impacto direto diante do avanço do sarampo na Bolívia.

País que faz fronteira com o Acre vive um surto da doença/Foto: Reprodução

A nova norma complementa a RDC 932/2024, que já define diretrizes para o controle sanitário nas fronteiras, e será atualizada de forma contínua com base em orientações do Ministério da Saúde e na evolução de eventos epidemiológicos no Brasil e no mundo.

A primeira versão da IN já menciona a necessidade de ações de comunicação em portos e aeroportos sobre a Mpox (varíola dos macacos), a poliomielite e o sarampo — este último, em situação de alerta na América do Sul. Como resposta imediata ao surto registrado na Bolívia, a Anvisa tem reforçado medidas preventivas em regiões de fronteira no Acre, especialmente nos municípios de Epitaciolândia e Assis Brasil.

Nessas localidades, a Coordenação de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras (CVPAF/AC) tem atuado com ações de vigilância ativa, orientação e intensificação da vacinação contra o sarampo. A iniciativa visa evitar a reintrodução do vírus no Brasil, que já havia sido considerado eliminado do território nacional.

A Anvisa também alerta para a importância de que viajantes e moradores de áreas de fronteira mantenham a carteira de vacinação atualizada, especialmente com a imunização contra o sarampo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.