Acre gerou quase 4 mil  novos postos de trabalhos formais no primeiro semestre de 2025

O mercado de trabalho no Acre encerrou o mês de julho com saldo positivo de 112 novas vagas de emprego com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Entre janeiro e julho de 2025, o estado já acumula 3,8 mil novos postos formais, resultado que reforça a retomada da geração de empregos em diferentes setores da economia acreana.

A Agropecuária foi o setor que mais impulsionou o mercado no período, abrindo 77 vagas somente em julho. Em seguida vêm a Construção Civil, responsável por 66 novos empregos, e a Indústria, com 48 contratações. Por outro lado, os setores de Serviços (-29) e Comércio (-50) registraram retração.

Cidades com melhor desempenho

Entre os municípios, Senador Guiomard liderou a geração de empregos no mês, com 63 novas contratações. Na sequência aparecem Tarauacá (57), Brasiléia (44) e Mâncio Lima (24), que também contribuíram para o saldo positivo estadual.

No Brasil, a criação de empregos formais também foi expressiva. Apenas em julho foram abertas 129,7 mil vagas, o que levou o acumulado do ano para 1,34 milhão de novos postos de trabalho. No período de 12 meses, o saldo ultrapassou 1,5 milhão de empregos.

De acordo com o levantamento, o estoque de vínculos empregatícios formais ativos no país atingiu a marca recorde de 48,5 milhões.

Enquanto o Sudeste foi a região que mais gerou empregos no país em julho (50 mil vagas), o Norte, onde está localizado o Acre, contribuiu com pouco mais de 8 mil novos postos de trabalho.