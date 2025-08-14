Acre pode receber unidade do Outback após projeto de expansão da marca na Região Norte

O Outback Steakhouse deu mais um passo estratégico na região Norte com o anúncio da primeira unidade em Manaus, feito oficialmente pela Bold Hospitality Company. A expansão da rede, que já contempla operações em Belém, deve se estender nos próximos anos para estados como Amapá, Roraima, Tocantins e Acre, reforçando a presença da marca em todo o Brasil até 2030.

A novidade foi destacada nesta quarta-feira (13) pelo presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel-AM), Antonio Franco Andrade, durante participação no Congresso Nacional da Abrasel, em Brasília. “Vem aí o Outback Manaus. Muito em breve, Manaus terá sua unidade da rede”, afirmou Andrade. O anúncio já gerou expectativa nas redes sociais, com consumidores ansiosos pela inauguração.

A abertura de Manaus integra um plano ambicioso da holding Bold Hospitality, que pretende dobrar o número de lojas no país, chegando a 400 unidades. No Brasil desde 1997, o Outback representa 95% do faturamento projetado da empresa, estimado em R$ 3,2 bilhões para 2025, crescimento de 10% em relação ao ano anterior. A companhia administra atualmente 203 unidades, sendo 184 do Outback, além das marcas Aussie Grill e Abbraccio.

Para Manaus, a inauguração deve gerar empregos diretos e indiretos, movimentar a cadeia de fornecedores e ampliar opções gastronômicas premium na cidade. A previsão de futuras unidades no Norte, incluindo no Acre, reforça o interesse da rede em consolidar um circuito de consumo de alto padrão em todas as capitais da região. A localização e a data da abertura ainda não foram divulgadas.