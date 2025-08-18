Acre poderá registrar novos recordes de calor durante o dia e à noite nesta semana, diz Friale

O Acre deve enfrentar dias e noites de muito calor nesta semana, com máximas que podem ultrapassar 37ºC em algumas regiões do estado, segundo informações do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

Após recentes registros de baixa umidade do ar, que chegou a 19% em Rio Branco na última sexta-feira (15), o estado poderá ter seu recorde de temperatura máxima do ano. Até o momento, os maiores valores deste ano foram 36,4ºC em Tarauacá, no último domingo (17), e 36,1ºC em Rio Branco, na quinta-feira (14).

As chuvas podem ocorrer, mas de forma pontual e passageira, atingindo qualquer município, com maior probabilidade no centro do estado e no Vale do Juruá. Há também possibilidade de temporais, com ventos fortes e raios em alguns pontos específicos.

Durante a semana, as temperaturas à tarde devem variar entre 34 e 37ºC, enquanto as mínimas, nas primeiras horas da manhã, ficarão entre 21 e 24ºC. A umidade relativa do ar, mais baixa à tarde, deve variar entre 25 e 40% no leste e sul do Acre, e entre 35 e 50% no centro e no Vale do Juruá. Os ventos serão, em geral, calmos a fracos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste, e rajadas eventuais.

A combinação de calor intenso e baixa umidade alerta para cuidados com hidratação e exposição ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia.

Fonte: Davi Friale / O Tempo Aqui.