Acre registra mais de 4 mil inscritos no Concurso Nacional Unificado 2, diz Governo Federal

O estado do Acre teve 4.101 inscrições confirmadas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), segundo dados divulgados pelo Governo Federal. O certame, que oferta 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades da administração pública federal, busca ampliar o acesso ao serviço público e garantir representatividade regional.

Do total de candidatos acreanos, 59,5% são mulheres, com 2.440 inscrições confirmadas. Homens representam 40,5%, somando 1.661 participantes. O Bloco 5, Administração foi o mais procurado no estado, com 1.052 inscrições homologadas, seguido pelo Bloco 9. Intermediário: Regulação (914), Bloco 1, Seguridade Social: Saúde e Assistência (717), Bloco 2, Cultura e Educação (400), Bloco 7, Justiça e Defesa (324), Bloco 4, Engenharia e Arquitetura (196), Bloco 8, Intermediário: Saúde (172) e Bloco 3, Ciências, Dados e Tecnologia (127).

Em nível nacional, o CPNU 2 recebeu 761.528 inscrições, com adesão de candidatos de 4.951 municípios de todos os estados. As regiões Sudeste e Nordeste lideram em número de inscritos. O concurso também se destaca pela implementação de ações afirmativas, como reserva de vagas para pessoas negras (25%), com deficiência (5%), indígenas (3%) e quilombolas (2%), além de mecanismos de equidade de gênero.

Entre as medidas voltadas ao público feminino está a garantia de que ao menos 50% das vagas na segunda etapa do concurso, composta por provas discursivas, sejam ocupadas por mulheres, sempre que houver candidatas não eliminadas com desempenho suficiente.

O CPNU 2 faz parte do processo de valorização do serviço público no país, que inclui ainda as 6.640 vagas do CPNU 1 e outras 4.505 oportunidades já oferecidas por meio de concursos realizados desde 2024.