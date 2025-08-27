Acre Rock se une ao Amazônia Motorcycles em festival com grandes atrações nacionais

O rock e o motociclismo vão se encontrar em um só lugar. Nos dias 3 e 4 de outubro, o Clube Juventus, em Rio Branco, será palco da 7ª edição do Amazônia Motorcycles e da 4ª edição do Acre Rock, dois eventos que, juntos, prometem movimentar a cena cultural e turística da capital acreana.

Com expectativa de receber cerca de 5 mil pessoas, o festival reunirá duas grandes atrações nacionais — Lobão com Power Trio e Clemente (Inocentes/Plebe Rude) — além de nove bandas locais, que terão espaço para mostrar a força do rock autoral do Acre.

O evento também marca a reinauguração do tradicional Clube Juventus, fechado desde 2014. Para o presidente da Associação de Músicos e Produtores Culturais Independentes do Acre (AMUPAC), Isleudo Portela, a volta do espaço tem um peso especial. “Nós realizamos aqui o primeiro festival de rock autoral do Acre, em 1989, chamado Estúdio B Rock Show. Na época só existiam três bandas locais. Voltar ao Juventus agora, com um evento desse porte, é como reviver a história e entregar de volta à cidade um espaço que sempre foi referência cultural”, destacou.

O festival é fruto de uma parceria entre a AMUPAC e a coordenação do Amazônia Motorcycles. Para Alex Cruz, empresário, diretor do Juventus e coordenador do evento, a ideia é unir dois universos que dialogam entre si: “Estamos indo para a sétima edição do Motorcycles e agora, junto com o Acre Rock, vamos trazer pessoas do Brasil inteiro, da Bolívia e do Peru. Não é só rock and roll e não é só motociclismo. Teremos também pequenos empreendedores, artesãos, tatuadores, grafiteiros e negócios afins. É um festival multicultural que vai movimentar a economia e colocar Rio Branco de vez no calendário turístico da região”, afirmou.

Além dos shows e da programação para motociclistas, o festival terá forte viés econômico e social. Com apoio do Sebrae, Prefeitura de Rio Branco e Fundação Elias Mansour, o espaço contará com: espaço para artesãos locais, praça de alimentação, estandes de negócios, entre tatuagem, grafite, economia solidária, movimentando mais de 50 negócios da região.

Para Isleudo Portela, o impacto vai além do entretenimento: “Queremos que esse evento seja um marco, não apenas pelo rock e pelo motociclismo, mas pelo fortalecimento dos pequenos negócios, pela valorização da cultura local e pela projeção de Rio Branco como destino turístico”.

Os ingressos para o VII Amazônia Motorcycles & IV Acre Rock já estão à venda pela plataforma Sympla.