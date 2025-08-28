Acre tem apenas 884 mil habitantes e segue entre os estados menos populosos do Brasil, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial da União, as novas projeções populacionais para estados e municípios. De acordo com os dados, o Acre possui 884,4 mil moradores em 1º de julho de 2025, permanecendo entre as unidades da federação com menor população do país.

Além do Acre, outros dois estados da Região Norte apresentam menos de 1 milhão de habitantes: Roraima (738,8 mil) e Amapá (806,5 mil). Na comparação nacional, São Paulo continua liderando com ampla vantagem, concentrando 46,1 milhões de pessoas, o equivalente a mais de 21% da população brasileira.

O Brasil, como um todo, alcançou 213,4 milhões de habitantes em 2025, o que representa um aumento de 0,39% em relação ao ano anterior. Segundo o IBGE, o crescimento populacional deve continuar até 2041, quando o país poderá atingir cerca de 220 milhões de pessoas. A partir de 2042, no entanto, a expectativa é de queda gradual, chegando a menos de 200 milhões até 2070.

As estimativas divulgadas anualmente servem de base para cálculos do Tribunal de Contas da União (TCU), que define a distribuição de recursos dos fundos de participação de estados e municípios. Também funcionam como referência para indicadores econômicos, sociais e demográficos.

O Acre, mesmo com população pequena em relação a outros estados, depende diretamente desses números para planejar políticas públicas em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

O IBGE destaca que as estimativas diferem do Censo Demográfico, realizado a cada dez anos, mas utilizam os resultados do recenseamento, aliados a outras bases de dados, para atualizar os números anualmente.